Токио, , 18:43 — REGNUM Марка одежды Tatyana Parfionova в этом октябре стала единственным российским участником Недели моды в Токио. Её весенне-летняя коллекция закрыла первый день модной недели, что считается особенно престижным, и вызвала большой интерес. Теперь же модный дом создал рекламную кампанию в Токио. Об этом сообщает Buro 24/7.

Для новой коллекции дизайнер черпала вдохновение, вспоминая красивейшие родные места. Татьяна Парфенова прокомментировала: «Коллекция задумана давно и посвящена тому, что я люблю. Это история о реке — южнорусской, украинской, не очень большой, глубокой, местами быстрой, с водоворотами. Она прекрасна! Когда на нее смотришь, вода темная, коричневая, а входишь — прозрачная».

В рекламе слились две непохожие эстетики: белокурая модель в легких платьях, украшенных лебедями, стрекозами и камышами гуляет по колоритным улицам Токио, заходя в местные закусочные с яркими неоновыми вывесками.