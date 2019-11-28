Лос-Гатос, США, , 18:39 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что состоялась премьера сериала «Весело счастливо». Комедия рассказывает историю обычного отца, который столкнулся с главным родительским кошмаром — его дочь решила организовать знакомство любимого папы со своим молодым человеком. Затея привела к полному расстройству отношений между членами счастливой семьи. Теперь главному герою придется приложить все усилия, чтобы вернуть гармонию в свой дом.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Бриджит Мендлер, известная по «Лимонадный рот», «Держись, Чарли, это Рождество!», «Доктор Хаус», «Нэшвилл» и «Временно беременна», Брент Морин, знакомый зрителям по картинам «В активном поиске», «Непригодные для свиданий», «Нижний этаж» и «Бруклин 9−9», обладательница премии телеканала MTV Эшли Тисдейл, снявшаяся в «Адские кошки» и «Финес и Ферб», Элизабет Хо, сыгравшая в «Анатомия страсти», «Касл» и «Кости», и Хэйз МакАртур.

В качестве шоураннеров выступили Такер Коули, работавший над сериалами «Парки и зоны отдыха» и «Проект Минди», и Талия Бернштейн. Команду исполнительных продюсеров возглавил Мисси Александр, участвовавший в создании картин «Как я встретил вашу маму», «Люди говорят», «Семейство МакКарти» и «Преднамеренная случайность». Режиссерами стали Памела Фрайман, Глория Калдерон Келлетт и Бетси Томас.