Москва, , 18:36 — REGNUM Состоялась премьера нового клипа российской певицы и актрисы Жасмин. Ролик был снят на песню «Сильней огня». Сообщается, что это была первая сольная работа Жасмин с поэтом Михаилом Гуцириевым.

Этой новостью певица поделилась на своей страничке в Инстаграме, также ролик был размещен на Youtube-канале продюсерского центра «GUTSERIEV MEDIA». Режиссером клипа выступил Сергей Солодский.

По сюжету главная героиня, роль которой играет сама Жасмин, поет о прошлых отношениях, которые завершились из-за ревности и недопонимания. Это видео наполнено символизмом и аллюзиями.

«Это интересная история, зрителю, я думаю, понравится. Они окунуться в два мира: в одном пара существует, они любят друг друга, ссорятся и мирятся; в другом — он ее предал, она хочет вернуть ему ту боль, которую он ей причинил. Он не хочет с этим мириться, но понимает, что это уже слишком поздно», — отмечает певица.