Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Стало известно, когда в фильмах киновселенной Marvel появится такой персонаж как Доктор Дум. Об этом 28 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Согласно сообщениям инсайдеров, известный злодей из комиксов будет одним из двух антагонистов предстоящего фильма «Черная Пантера 2». Ожидается, что в будущей картине Доктор Дум попытается расширить свою империю путём присоединения некоторых частей Африки, в том числе Ваканды.

Напомним, Виктор фон Дум, также известный под именем Доктор Дум, является правителем вымышленной страны Латверии, а также одним из сильнейших злодеев комикс-вселенной Marvel. Этот персонаж имеет способность обмениваться сознанием с другими людьми, а также может использовать магию.

