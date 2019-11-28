Лос-Анджелес, США, , 18:13 — REGNUM Музыкант Робби Робертсон рассказал, что перед началом создания саундтрека фильма «Ирландец» ему было дано задание создать музыку, нетипичную для гангстерской драмы. Об этом 28 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Режиссёр Мартин Скорсезе хотел, чтобы Робертсон создал музыку, которая соответствовала бы общему тону фильма, который больше похож на драму, чем на традиционную картину о гангстерах.

«Я никогда раньше не видел гангстерский фильм с такой тональностью», — признался Робертсон, добавив, что ему было сложно выполнить поставленную задачу.

Напомним, мировая премьера «Ирландца» прошла 27 сентября 2019 года. Фильм, производством которого занималась компания Netflix, не выходил в широкий прокат в кинотеатрах. 27 ноября 2019 года он был выложен на сайте потокового сервиса.

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