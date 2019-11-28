Лондон, , 17:54 — REGNUM Британская сеть кинотеатров Vue после разгоревшегося скандала отменила своё решение по поводу отмены показов картины «Голубая история» (Blue Story). Об этом 28 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Генеральный директор компании Тим Ричардс заявил, что компания «усилит меры безопасности» и постарается возобновить показы фильма Paramount в предстоящие выходные.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Vue решил отменить показ «Голубой истории» после того, как в Бирмингеме произошла драка с участием вооружённых подростков. В итоге многие пользователи обвинили руководство киносети в расизме, запустив хештеги #NoBlueNoVue и #BoycottVue.

Фильм представляет собой криминальную драму, снятую рэпером Эндрю Онвуболу. Режиссёр позиционирует её как картину, сюжет которой рассказывает «рэпер на языке рэпа».

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