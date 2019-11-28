Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Композитор из США Дэнни Эльфман, ставший автором главной мелодии к популярному мультсериалу «Симпсоны», заявил, что вышедший в сентябре новый сезон может стать последним. Об этом сообщает Daily Mail.

«Из того, о чем я знаю, — шоу подходит к концу. Я не знаю точно, но слышал, что этот год станет последним», — сказал Эльфман.

При этом композитор рассказал, что свалившаяся на «Симпсонов» популярность стала для него сюрпризом: американец признался, что думал максимум о трёх эпизодах сериала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создатели сериала «Симпсоны» удалили из мультфильма эпизоды с озвучкой поп-певца Майкла Джексона.

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