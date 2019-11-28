Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Российский фанат «Звёздных войн» из Томска, известный на портале Etsy под ником Etsy MelvonANDReine, взволновал фэндом, создав вязаную игрушку малыша Йоды. Об этом 28 ноября сообщил портал Screen Rant.

Ему удалось практически сразу же продать своё творение. Следующую игрушку можно будет приобрести только в феврале или марте 2020 года. Высота вязаного малыша Йоды составляет 22 см.

Напомним, этот персонаж появился в первом эпизоде сериала «Мандалорец», который потоковый сервис Disney+ начал показывать 12 ноября 2019 года. Малыш Йода очень понравился поклонникам вселенной «Звёздных войн» и породил множество интернет-мемов.

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