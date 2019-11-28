Пекин, , 16:47 — REGNUM Всемирный туристический альянс (WTA) и пекинский музей Гугун, более известный как Запретный город, резиденция китайских императоров, подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в создании ещё одного музея — всемирного туризма в Ханьчжоу, административном центре восточно-китайской провинции Чжэцзян, сообщает 28 ноября Синьхуа.

Строительство нового музея в Ханьчжоу началось по инициативе КНР в марте 2019 года с участием почти сотни учреждений и НКО; заведение представляет собой комплекс подземных, наземных и расположенных на открытом воздухе выставочных зон.

Поскольку музей Гугун в Пекине имеет опыт работы с одним из крупнейших в мире туристических потоков — только в 2018 году его посетили почти 18 млн человек, в том числе почти 4 млн иностранцев, — участниками соглашения планируется использовать сотрудничество с ним для превращения нового музея в объект мирового значения.