Ярославль, 28 ноября 2019, 15:40 — REGNUM Большой театр будет сотрудничать с историко-культурным комплексом «Вятское» в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ИКК «Вятское». Меморандум об этом был подписан в Москве 25 ноября генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным и основателем ИКК «Вятское» Олегом Жаровым.
Стороны намерены осуществить ряд совместных культурных проектов. Планируется обмен экспозициями из коллекций музея Большого театра и музеев ИКК «Вятское». В рамках фестиваля «Провинция — душа России» на сценических площадках «Вятского» будут выступать актеры Большого театра и молодежной труппы. Также в числе планов лекции ведущих специалистов научного отдела и музея Большого театра об истории главного театра страны с использованием мультимедийных возможностей ИКК «Вятское», научно-теоретические конференции и мастер-классы.
Ведущие мастера Большого театра примут участие в работе жюри ежегодного Международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Вятское». В 2020 году конкурс, президентом которого является Любовь Казарновская, пройдет уже в четвертый раз.
Владимир Урин подчеркнул, что ко всем аспектам сотрудничества планируется «подходить неформально, основательно и интересно».
На торжественном мероприятии присутствовали друзья и партнёры Вятского и Большого театра: оперная певица Любовь Казарновская, режиссер Владимир Алеников, вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин, кинорежиссёр Алла Сурикова. Гости отмечали важность такого сотрудничества.
А поэт Лариса Рубальская пообещала написать гимн Вятского, который смогут исполнить актеры Большого театра.
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