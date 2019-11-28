Ярославль, , 15:40 — REGNUM Большой театр будет сотрудничать с историко-культурным комплексом «Вятское» в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ИКК «Вятское». Меморандум об этом был подписан в Москве 25 ноября генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным и основателем ИКК «Вятское» Олегом Жаровым.

Подписание соглашения ИКК «Вятское»

Стороны намерены осуществить ряд совместных культурных проектов. Планируется обмен экспозициями из коллекций музея Большого театра и музеев ИКК «Вятское». В рамках фестиваля «Провинция — душа России» на сценических площадках «Вятского» будут выступать актеры Большого театра и молодежной труппы. Также в числе планов лекции ведущих специалистов научного отдела и музея Большого театра об истории главного театра страны с использованием мультимедийных возможностей ИКК «Вятское», научно-теоретические конференции и мастер-классы.

Ведущие мастера Большого театра примут участие в работе жюри ежегодного Международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Вятское». В 2020 году конкурс, президентом которого является Любовь Казарновская, пройдет уже в четвертый раз.

«Когда я познакомился с Историко-культурным комплексом «Вятское», возникло естественное желание посотрудничать, — сказал генеральный директор «Большого театра» Владимир Урин. — У нас уже есть планы на проведение выставок, мастер-классов, показа нашей молодёжной программы. Уверен, это будет интересным не только для тех, кто живёт и приезжает в Вятское, но и для зрителей Большого театра, в стенах которого будут экспонироваться выставки Историко-культурного комплекса «Вятское».

Владимир Урин подчеркнул, что ко всем аспектам сотрудничества планируется «подходить неформально, основательно и интересно».

«Для нас является большой честью заключить соглашение с Большим театром — одним из главных культурных символов России, — сказал основатель ИКК «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой Олег Жаров. — Сотрудничество с ведущим театром страны даёт начало множеству культурных проектов, которые будут интересны всем зрителям — жителям и гостям нашего региона. Открываются возможности для творческой реализации профессиональных актеров и тех, кто только хочет покорить большую сцену. Особенно рад отметить, что год театра, торжественно открытый в Ярославле Президентом России, заканчивается громким и, безусловно, позитивным театральным проектом для Ярославского региона».

На торжественном мероприятии присутствовали друзья и партнёры Вятского и Большого театра: оперная певица Любовь Казарновская, режиссер Владимир Алеников, вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин, кинорежиссёр Алла Сурикова. Гости отмечали важность такого сотрудничества.

«За всю нашу жизнь, объездив полмира и многое увидев, мы привыкли гордиться Большим театром, — сказали знаменитые фигуристы Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. — И первое, что мы делаем, когда приезжают гости, мы ведем их в Большой. С некоторых пор у нас появилась ещё одна гордость: это Вятское, куда мы стремимся всей душой и где хотим проводить время с близкими друзьями. Сегодня очень значимое событие. Широкому кругу зрителей открываются возможности увидеть проекты Большого театра, не только в Москве, но и за ее пределами».

А поэт Лариса Рубальская пообещала написать гимн Вятского, который смогут исполнить актеры Большого театра.

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