Лондон, , 18:42 — REGNUM Художник Саби Меньхей вдохновился малышом Йодой из сериала «Мандалорец» и нарисовал малыша Джаббу. Об этом 27 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1199856003816275968

На изображении Меньхея малыш Джабба сидит на стуле и держит в руке фигурку принцессы Леи в её образе из фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». По мнению журналистов, в ближайшее время может появится множество фан-артов с изображением персонажей «Звёздных войн» в их детские годы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, энтузиаст добавил малыша Йоду в игру Star Wars: Battlefront 2. Поиграть за популярного героя можно только в режиме PvE («игрок против окружения»).

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