Москва, , 13:44 — REGNUM 13 декабря в Государственном музее Востока откроется выставка японской гравюры «47 ронинов. Легенда как искусство». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Посетителям покажут более 60 гравюр XIX века из коллекции Кирилла Данелии, посвященных легенде о самураях, решивших отомстить за смерть своего господина. Посетители увидят работы таких художников, как Утагава Кунисада (1786−1865), Утагава Куниеси (1798−1861), Тоехара Тиканобу (1838−1912) и других. Многие работы демонстрируются в России впервые.

В основе легенды о 47 ронинах лежат реальные события. Постепенно реальные истории превратилась в народное предание и стали основой для пьес японского театра кабуки и дзерури. К спектаклям создавались гравюры с изображением ронинов. Такие листы были как рекламой театральных новинок, так и сувениром для тех, кто посетил представление.

Выставка продлится до 26 января 2020 года.