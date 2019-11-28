Бербанк, США, , 13:30 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Hulu объявило о том, что к актерскому составу сериала «Хелстром» присоединился Дэвид Мюнье, получивший признание благодаря «Правосудие», «Менталист», «Мыслить как преступник», «Касл» и «Грабь награбленное». Драма повествует о Дэймоне и Анне Хелстром, детях могущественного серийного убийцы, обладающего сверхъестественными способностями. В борьбе с прошлым своего отца юные супергерои принимают решение противостоять злу и несправедливости. Актер исполнит роль сотрудника тайной организации, специализирующейся на выполнении грязной работы.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Том Остин, известный по «Ирландцы в Лондоне», «Члены королевской семьи», «Пуаро», «Плохие» и «Борджиа», Сидней Леммон, знакомая зрителям по картинам «Бархатная бензопила», «Наследники», «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Закон и порядок. Специальный корпус», Элизабет Марвел, снявшаяся в «Одаренная» и «Фарго», Ариана Гуерра, сыгравшая в «В метре друг от друга», «Адам портит все» и «Нэшвилл», и Роберт Уидзом.

В качестве шоураннеров выступил Пол Збышевски, работавший над «Новый день», «Остаться в живых», «Гавайи 5.0» и «Агенты «Щ.И.Т.». Команду исполнительных продюсеров возглавил Джеф Лоуб, участвовавший в создании картин «Коммандос», «Сорвиголова», «Каратель» и «Джессика Джонс».