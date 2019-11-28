Москва, , 13:26 — REGNUM 28 ноября в российский прокат выходит фильм режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину. В работе над картиной принимала участие вдова спортсмена Валентина Тимофеевна Яшина.

В главной роли снялся Александр Фокин. В актерский состав фильма также вошли Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Ян Цапник и другие артисты.

Сценарий написал известный драматургВладимир Валуцкий.

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