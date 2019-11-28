Будапешт, , 13:27 — REGNUM Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за связи конкурса с ЛГБТ-пропагандой. Об этом 28 ноября сообщило интернет-издание «Взгляд».

По сообщению The Guardian, официальные причины отказа Венгрии от участия в «Евровидении» названы не были. Однако это решение принималось на фоне политики премьер-министра страны Виктора Орбана «семья прежде всего», направленной на оказание помощи традиционным семьям.

На одном из телеканалов Венгрии конкурс назвали «гомосексуальной флотилией», отметив, что отказ от участия в нём положительно скажется на психическом здоровье представителей ЛГБТ-сообщества. В государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA) заявили, что вместо участия страны в «Евровидении» власти планируют напрямую заняться продвижением творчества местных музыкантов.

Напомним, «Евровидение» 2020 пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Победу в 2019 году одержал нидерландский певец Дункан Лоуренс.

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