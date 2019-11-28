Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM С 28 ноября посетители Строгановского дворца Русского Музея могут увидеть выставку удивительного, таинственного и странного мира образов Александра Тышлера «Театр станковых картин».

В экспозицию вошли произведения из коллекции живописных и графических работ Тышлера, хранящихся в Русском музее.

Как отмечают организаторы выставки, особое чувство театральности обеспечило Тышлеру плодотворное и равноправное творческое сотрудничество с Ю. Завадским, А. Таировым, С. Радловым, С. Михоэлсом, В. Мейерхольдом, Н. Черкасовым и другими знаменитыми режиссерами и актерами. Оно способствовало появлению в творчестве художника особого жанра станкового искусства, построенного по принципам театра и ставшего, как отмечают специалисты, настоящим «Театром станковых картин».