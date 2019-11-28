Москва, , 12:02 — REGNUM 2 декабря в галерее Ruarts в Москве в пятый раз состоится Аукцион искусства уличной волны. Об этом сообщает официальный сайт Ruarts Foundation.

Среди лотов аукциона — около 50 новых работ от самых известных и активных российских художников с уличным бэкграундом: Кирилл Кто, Вова Нутк, Дмитрий Аске, Миша Мост, Алексей Лука, 0331C, Марат Морик, Анатолий Акуе, Slak, Petro, Миша Бурый, SY, Вова Абих, Дима Gred, Zoom, Команда Той и и других.

Аукцион направлен на поддержку российского уличного искусства. Часть вырученных от аукциона средств пойдет на учреждение гранта, направленного на развитие российского уличного искусства, который будет вручен по итогам открытого конкурса проектов. О сумме гранта и условиях участия в конкурсе будет объявлено дополнительно после подведения итогов аукциона.