Москва, , 11:47 — REGNUM Опираясь на результаты исследования, проведенного специалистами компании «РосБизнесКонсалтинг», эксперты составили прогнозы развития сферы делового туризма в России и определили ее сильные стороны, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Согласно полученным данным, в 2018 год рынок делового туризма в России оценивается в 612 миллиардов рублей — на 15,3% больше, чем в предыдущем году. Ожидается, что положительный тренд продолжится — так, например, крупнейшие компании отрасли демонстрируют стабильный рост. «Аэроклуб» в 2019 году «подорожает» на 2,9 миллиарда рублей, а такие гиганты, как Городской Центр Бронирования и Туризма и «Випсервис» могут похвастаться оценками оборота в 14,5 и 10,8 миллиардов рублей по состоянию на 2018 год.

Добавим, что в первой тройке по капитализации рынка делового туризма расположились США (примерно 292 миллиарда долларов), Китай (347 миллиардов долларов) и Германия (72 миллиарда долларов). Россия занимает пятнадцатую строчку рейтинга.