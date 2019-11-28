Нью-Йорк, США, , 11:42 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS All Access объявило о том, что к актерской команде сериала «Расскажи мне сказку» присоединилась Одри Корса, получившая признание благодаря «Всем встать» и «Рука». Картина представляет собой антологию, в которой всем известные детские сказки раскроются с совершенно новой и иногда устрашающей стороны. Актриса исполнит роль застенчивой девушки, которая, тем не менее, крайне опасна в минуты гнева.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Даниэль Кэмпбелл, известная по «Древние», «Побег», «До смерти красива», «Всеамериканский» и «Гонка во имя спасения», Пол Уэсли, знакомый зрителям по картинам «Пока я не исчезну», «Падший», «Мирный воин» и «Любовь вдовца», Джеймс Волк, снявшийся в «Перед классом» и «Политиканы», Билли Магнуссен, сыгравшая в «Потерянный Валентин», «Шпионский мост» и «Игра на понижение», и Даня Рамирес.

В качестве шоураннеров выступили Кевин Уильямсон, работавший над «Факультет», «Крик», «Дневники вампира», «Бухта Доусона» и «Сталкер», и Мэри Леа Саттон. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэна Хонор, участвовавшая в создании картин «Единорог», «Второй шанс Кэрол», «Семья» и «Как мы можем тебя ненавидеть?», и Колин Уолш, благодаря которому вышел сериал «Ошибки прошлого». Работу над сценарием вел Стив Стрингер. Режиссерами стали Джефф Т. Томас, Милисент Шелтон и Слован Наим.