Вена, , 11:32 — REGNUM 8 декабря Венская государственная опера впервые за всю свою 150-летнюю историю покажет спектакль женщины-композитора. Такой исключительный случай представился Ольге Нойвирт, композитору из Австрии, обладательнице ряда престижных музыкальных премий.

На сцене она представит спектакль «Орландо», который был написан по мотивам одноименного романа Вирджинии Вульф. «Я в действительности хочу немного «встряхнуть' это старомодное, но в тоже время красивое и прекрасное место», — заявила артистка.

Как сообщает британское новостное издание The Guardian, композитор «продлила» сюжет оригинальной оперы до наших дней, в сочинении Вульф он заканчивался в начале XX века. Роль Орландо в «детстве и юношестве» доверена Джастин Вивиан Бонд, который «вырастит» в танцовщика-трансгендера кабаре. Напомним, что сюжет этого романа, который был впервые опубликован в 1928 году, охватывает период в 350 лет, первую половину этого срока Орландо проживает мужчиной, а вторую женщиной.