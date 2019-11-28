Москва, , 10:55 — REGNUM Фильмы, которые выходят на экраны на этой неделе:

«Атлантика» (16+)

Фильм французского режиссера сенегальского происхождения Мати Диоп рассказывает о молодых сенегальцах — Сулеймане и Аде. Сулейман с товарищами работает на стройке, но хозяева задолжали рабочим плату за три месяца. Парни решают взять лодку и покинуть страну, чтобы поискать счастья в других краях. Сулейман оставляет дома влюбленную в него Аду, которую родители собираются выдать замуж за нелюбимого…

Картина удостоена Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Фильм Василия Чигинского рассказывает о Льве Яшине, легендарном вратаре московского «Динамо» и сборной СССР по футболу, обладателе «Золотого мяча». Знатоки футбола считают его лучшим вратарем XX века. Комментаторы и болельщики дали непробиваемому стражу ворот в неизменной черной форме множество прозвищ — «Черный паук», «Черная пантера», «Черный осьминог». В карьере Яшина были головокружительные взлеты, катастрофические падения и новая слава. Но главным мотивом его жизни была верность любимой игре…

«Тёмная сторона» (18+)

Герой фильма Генри Джейкобсона примерный семьянин с мирной и благородной профессией школьного психолога. Но это всего лишь маска. На самом деле у Эдди совсем другое призвание — мстителя за слабых и безжалостного карателя жестоких. Но не стал ли он сам на этом пути чудовищем? И что им на самом деле движет — чувство справедливости или детская травма?

Фильм изобилует откровенными и кровавыми сценами, так что он точно не предназначен для детей и подростков.

«Большая поэзия» (18+)

Двое молодых людей живут в провинциальном городке, у них весьма приземленная работа в инкассации, но душой они тянутся к прекрасному и даже пытаются сочинять стихи. Но неказистая действительность мало располагает к лирике, и друзья находят способ раскрасить свою жизнь новыми красками — сделать чужие деньги своими…

Криминальную драму снял режиссер Александр Лунгин.

«Первая любовь» (16+)

Он — смертельно больной боксер, она — проститутка по уши в долгах. Настоящая большая любовь настигает их внезапно, но им некогда наслаждаться романтическими чувствами — влюбленных преследуют бандиты, продажные полицейские, наемные убийцы и даже потусторонние силы…

Криминальную мелодраму с элементами черного юмора снял японский режиссер Такаси Миике.

«Предатель» (16+)

Фильм Марко Белоккьо, основанный на реальных событиях, рассказывает о кровавых войнах кланов сицилийской мафии за наркорынок. Мафиозо Томазо Бушетта пытается спасти свою жизнь, бежав в Бразилию, но тамошние власти экстрадируют его на родину. Понимая, что вряд ли уцелеет, Бушетта принимает решение сотрудничать с правосудием…

«Тварь» (16+)

У Игоря и Полины случилась страшная беда — они лишились единственного сына. Полина не может смириться с утратой и пытается приглушить горе, усыновив ребенка из детского дома. Но волей судьбы на руках у нее оказывается не обычный малыш, а странный «маугли». Супруги надеются, что забота и любовь сделают мальчика нормальным, но со временем пугающие нечеловеческие черты проявляются в нем лишь сильнее. Возможно, он и вовсе не человек?

«Ужастик» на семейную тему — режиссерский дебют Ольги Городецкой в полнометражном кино.

«Достать ножи» (18+)

Харлан Тромби прославился как автор детективных романов, а в конце своей жизни сам попал в детективную историю — увы, в качестве жертвы. Он был убит во время семейной вечеринки в честь собственного 85-летия и теперь настоящим сыщикам приходится опрашивать многочисленных родственников убитого и вытаскивать семейные скелеты из шкафов. Под подозрением, разумеется, все.

Иронический детектив снял американский режиссер Райан Джонсон.

«Прекрасная эпоха» (18+)

Что, если бы можно было вместо тура на Мальдивы заказать путешествие в любую точку прошлого? Машину времени еще не изобрели, но ухищрения художников-бутафоров и костюмеров вполне могут ее заменить. Стареющий художник, герой лирической комедии Николя Бедоса, обращается в необычную туристическую компанию, чтобы вернуться в тот день, когда он встретил свою жену и влюбился с первого взгляда. В реальности любовь между ними давно остыла, но художник надеется вновь пережить свое счастье…

«Фабрика грез»

Эмиль — парень из массовки. Однажды он влюбился в начинающую актрису Милу, но судьба развела их. Теперь единственная его надежда на счастье — снять фильм, в котором будет участвовать его возлюбленная! Ну и что, что Эмиль никогда не сочинял сценариев и не снимал кино? Любовь преодолеет все препятствия!..

Романтическую комедию снял немецкий режиссер Мартин Шрейер.

«Холодное сердце 2»

Сестры Анна и Эльза, отважный Кристоф, его олень Свен и смешной снеговик Олаф счастливо живут в избавленном от недобрых чар королевстве Эренделл. Но тишь да гладь заканчивается, когда на королевство внезапно обрушиваются все стихийные бедствия сразу. Сестры узнают, что виной — духи природы, обитающие в Зачарованном лесу. Всей компании предстоит отправиться в далекое путешествие, чтобы уладить давний конфликт и снова спасти свою страну.

В сиквеле популярной диснеевской сказки, созданном Крисом Баком и Дженнифер Ли, зрители узнают ответы на многие загадки первого фильма.