Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Американский актёр Джон Бойега признался, что это он потерял сценарий девятого эпизода «Звёздных войн». Об этом сообщалось на Twitter-странице шоу Good Morning America 27 ноября.

https://twitter.com/GMA/status/1199689409446039552

Актёр оставил сценарий под кроватью во время вечеринки с друзьями. После этого ему позвонило руководство компании Disney и предъявило претензию

Напомним, ранее на Ebay пытались продать сценарий фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» за $65 (около четырёх тысяч рублей). Как оказалось, один из актёров потерял его у себя дома.

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