Пекин, , 05:39 — REGNUM Фильм «Ип Ман 4» в четвертый и последний раз расскажет историю отважного китайского мастера боевых искусств на больших экранах Поднебесной с 20 декабря, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Новый фильм повествует о том легендарный мастер вин-чун впервые едет за рубеж популяризировать китайские боевые искусства. Донни Йен вновь сыграет в фильме главную роль. Ип Ман (Е Вэнь) прибывает в чайнатаун Сиэтла в США, где попадает в конфликт между местными правоохранителями и школой китайских боевых искусств, открытой его учеником.

Восстав против этнической дискриминации против китайцев в американском оплоте несвободы и неравенства, Ип Ман борется с несправедливостью в казармах корпуса морской пехоты США, демонстрируя всему миру, насколько сильны китайские боевые искусства в их чистом и первозданном виде.

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Первый фильм из серии «Ип Ман» вышел в 2008 году и стал очень популярен в Китае, поэтому продолжения не заставили себя долго ждать. Вторая часть увидела свет в 2010 году, а третья — в 2016 году. Отметим, что Ип Ман — легендарная личность, мастер кунг-фу Вин-Чунь и учитель самого Брюса Ли.

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