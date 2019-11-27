Москва, , 23:57 — REGNUM Хип-хоп исполнитель и автор хитов «Минимал», «Розовое вино» Элджей в скором времени попробует себя в качестве дизайнера. Об этом сообщает FashionUnited.

Бренд получил название Sayonara Boy, что отсылает нас к прощанию по-японски. В коллекции действительно много восточной стилистики: принты-иероглифы, цветовая гамма и даже элементы из аниме.

Вещи совмещают в себя спортивный стиль и милитари эстетику, что делает их крайне запоминающимися. Старт продаж планируется на 6 декабря.