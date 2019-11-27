Москва, , 23:54 — REGNUM 27 ноября Мультимедиа Арт Музей представляет первую в Москве ретроспективную выставку легендарного итальянского художника Лучо Фонтаны.

Как отмечают организаторы, в экспозицию вошли произведения мастера из крупнейших государственных и частных собраний Италии. Выставка объединяет работы, иллюстрирующие важнейшие этапы творчества художника: от первых пластических экспериментов 30-х и 40-х годов до зрелых работ, созданных в 50-е и 60-е годы прошлого века.

На выставке в МАММ будут представлены работы из знаменитых серий «Отверстия» («Buchi»); «Разрезы» («Tagli»), позже получившие название «Пространственный концепт, Ожидание» («Concetto spaziale, Attesa»); «Пространственная среда» («Ambiente spaziale»), в которой в качестве художественного материала впервые был использован неон; «Природа» («Natura»); «Маленькие театры» («Teatrini»).