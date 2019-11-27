Санкт-Петербург, , 23:50 — REGNUM 27 ноября в Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге открылась выставка «Цвет времени. Семья Н.А. Римского-Корсакова в объективе М.О. Штейнберга и В.Н. Римского-Корсакова».

В экспозиции представлены 198 кадров на стекле и фотопленке, среди которых особенно ценны 17 цветных диапозитивов 1913 года. Фотопластинки более 100 лет находились в семейном архиве. Автором большей части снимков является Максимилиан Осеевич Штейнберг, более 20 кадров сделаны младшим сыном Римского-Корсакова — Владимиром Николаевичем.

Это собрание является единственным полным документальным подтверждением внешнего облика усадьбы Римских-Корсаковых в Любенске, разрушенной в годы Великой Отечественной войны. К выставке подготовлен альбом-каталог, который полно представляет собрание негативов и диапозитивов М. О. Штейнберга и В. Н. Римского-Корсакова.

Для широкой публики уникальная экспозиция будет открыта с 28 ноября 2019 года.