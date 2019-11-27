Москва, , 23:42 — REGNUM Московский клуб «Китайский летчик Джао Да» объявил, что готовит новый музыкальный фестиваль «Летчик. Дача. Лето», который пройдет с 7 по 9 августа в Ярославской области на территории экофермы «Джао ДА! ЧА». Организаторы также сообщили, что собираются сделать ребрендинг мероприятия.

По информации российского новостного агентства InterMedia, участниками концертной программы станут более тридцати артистов. Хедлайнерами будут являться группы «Люмен», «ДДТ» и «Уматурман». Ранее, 22 ноября, поступили в продажу билеты на фестиваль.

Напомним, что в этом году клуб отметил свое 20-летие, а на летнем опен-эйре, который был посвящен этому событию, выступили несколько знаковых групп и артистов. На территории фестиваля были построены семейные домики, палаточный лагерь, юрты, теплицы, скотный двор и прогулочные маршруты.