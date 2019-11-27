Лос-Анджелес, США, , 23:38 — REGNUM В Лос-Анджелесе состоялась 47-я церемония награждения престижной премии в области музыки American Music Awards. Сообщается, что американская исполнительница Тейлор Свифт, став победительницей сразу в шести номинациях, побила рекорд Майкла Джексона по количеству статуэток AMA.

Как сообщает официальный сайт American Music Awards, Тейлор Свифт получила пять наград в основных номинациях: видео года, любимая поп/рок исполнительница, любимый поп/рок альбом, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года. Ранее, еще до официальной церемонии награждения, она была удостоена и престижной награды «артист десятилетия».

Таким образом в общей сложностью с 29 статуэтками она обгоняет культового исполнителя Майкла Джексона, у которого 25 наград.

На церемонии награждения она выступила с проникновенной речью, отметив, что любой артист «хочет создавать то, что останется надолго». Также она поблагодарила своих фанатов за поддержку и отличные эмоции, которые они давали ей на протяжении многих лет.