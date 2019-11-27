Москва, , 23:37 — REGNUM 5, 6 и 7 декабря 2019 года Джаз-клуб Игоря Бутмана будет отмечать 20-летний юбилей. По такому случаю на сцене клуба выступит знаменитый американский саксофонист Кенни Гарретт. Как сообщают организаторы, артист исполнит композиции из своего четвертого альбома «Do Your Dance!».

«На этот альбом меня вдохновила публика, которая встает со своих мест в зале и танцует!», — сообщает исполнитель.

По информации российского новостного агентства InterMedia, музыкант также отмечает, что его новый альбом является неким рассказом о путешествии. «Моя музыка призывает следовать за мной туда, куда я хочу их увлечь. Когда люди уходят после моих концертов, я надеюсь, что они тоже чувствуют, что мы только что совершили совместное путешествие», — отмечает артист.

Стоит отметить, что Кенни Гарретт стал известен как участник оркестра Дюка Эллингтона и группы Майлза Дэвиса. Позже он занялся сольной карьерой и быть пять раз номинирован на премию «Грэмми», в итоге получил ее в 2010 году. Также в 2011 году он был удостоен почетной степени доктора наук Музыкального колледжа Беркли в Бостоне. Интересно, что на этой церемонии вручения присутствовали четыре тысячи человек.