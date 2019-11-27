Москва, , 23:35 — REGNUM 27 ноября Мультимедиа Арт Музей представляет проект Франциско Инфанте и Нонны Горюновой «Метафора, метафизика, метаморфоза».В экспозиции представлены ранняя живопись, графика, эскизы проектов, позволяющие погрузиться в творческую лабораторию Инфанте, а также цикл «Артефакты», над которым художник в соавторстве с Нонной Горюновой работает более сорока лет. Как отмечают организаторы. выставка в МАММ впервые покажет работы Франциско Инфанте, включая его знаменитый мобиль «Пространство-Движение-Бесконечность» — важнейшую работу художника периода его увлечения кинетическим искусством. Отметим, что одна из версий мобиля находится в коллекции Центра Помпиду. Работы Франциско Инфанте и Нонны Горюновой находятся в собраниях крупнейших российских и мировых музеев, среди которых: Центр Помпиду (Франция), Бруклинский музей (США), Художественный музей Базеля (Швейцария), Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, ГМИИ им. Пушкина, Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Москва.