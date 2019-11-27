Санкт-Петербург, , 23:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге галерея Борей представила фотовыставку Сергея Подгоркова «Между дождём и туманом». Об этом сообщает официальная страница события в Facebook.

Как отмечают искусствоведа, Сергей Подгорков стал летописцем жизни неформального Ленинграда конца XX столетия. Его материал — социальный жанр. Поражает его умение поймать момент, когда обыденность и повседневность окружающей жизни обретает острую характерность и уникальную индивидуальность.

На выставке представлены фотографии, сделанные автором в разные годы, в том числе в последнее десятилетие. Проект реализован при содействии Комитета по культуре Санкт-Петербурга.