Милан, Италия, , 23:26 — REGNUM Gucci посвятил масштабный стрит-арт проект новому аромату Mémoire d'une Odeur. Маралы отражают современное видение нового универсального аромата Алессандро Микеле — вне гендера или времени. Об этом сообщает портал Buro 24/7.

В рекламной кампании, созданной совместно с фотографом Гленом Лачфордом, разворачивается история об инклюзивном, гендерно-нейтральном и вечно молодом сообществе.

В кампании снялись дизайнеры и музыканты, а главным лицом аромата стал популярный певец Гарри Стайлз. Арт-стены #GucciMémoire можно увидеть в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Мехико, Шанхае, Гонконге и Тайбэе.