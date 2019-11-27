Нью-Йорк, США, , 23:22 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBC объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Последний видео магазин».

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, комедия повествует о юноше по имени Кельвин, который является заядлым киноманом. Однажды он принимает решение радикально изменить свою жизнь и открыть у себя в квартире вместе со своим лучшим другом последний видео магазин франшизы из своего детства. Продавая кинофильмы, герои будут пытаться разобраться в перипетиях собственной жизни, используя кинематографические образы.

В качестве шоураннеров выступили Майкл Дилиберти, работавший над «Маленький белый Корвет», «Л.А.П.И.», «Кали», «Война по принуждению» и «Успеть за 30 минут», и актер Эрик Кристиан Олсен, сыгравший в «Перл-Харбор», «На крючке», «Сотовый», «Везунчик Сэм» и «Сообщество». Команду исполнительных продюсеров возглавил Брайан Хаас.