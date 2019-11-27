Санкт-Петербург, , 23:19 — REGNUM 27 ноября в Военно-медицинском музее открылась выставка «Милосердие Зимней войны». Она рассказывает о профессионализме военных медиков, об особенностях советско-финляндской войны 1939−1940 гг.

В экспозиции представлены подлинные предметы из фондов Военно-медицинского музея, частных коллекций, а также найденные во время раскопок в местах боев артефакты. Это предметы солдатского быта, медицинские инструменты и препараты 1930-х годов. Атмосферу времени воссоздают многочисленные фотографии, которые представлены впервые.

Как отмечают организаторы, особый интерес могут привлечь предметы, образ которых стал культовым в народном сознании. Это, к примеру, знаменитые «мерзавчики», в которых содержались 100 грамм водки, также прозванные «наркомовскими». На выставке будет рассказано об истории введения алкоголя в рацион питания воинов Красной Армии.