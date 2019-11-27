Москва, , 23:13 — REGNUM Музыкальный коллектив «Залпом» объявил о релизе нового психоделического альбома «Лес видит». Спустя год с последнего релиза, артисты сообщили, что выпустят долгожданную пластинку 5 декабря. Как известно, музыканты вдохновлялись обрядовой музыкой и русским фольклором.

В поисках аутентичного «народного» звучания молодые исполнители даже совершили путешествие от Кировской области до Алтайских гор, где они изучали у шаманов традиционные техники игры на музыкальных инструментах.

В результате творческих поисков «Залпом» создали «эклектичную полифоническую композицию», джем-сешн, в котором нет места только стандартной куплетно-припевной форме. «Лес видит — единая история с собственными героями, драматургией и мистической поэтикой, рассказанная музыкантами в попытке переосмыслить прошлое, своё музыкальное и наше человеческое, и проникнуть в суть ритуала», — сообщают артисты в социальных сетях.

Поклонники уже могут ознакомиться с одним треком нового альбома — «Дьявол вышел».