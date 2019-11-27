Торонто, Канада, , 23:12 — REGNUM Канадский певец Нил Янг анонсировал выход нового альбома, который был записан в 1975 году. Сообщается, что пластинка получила название «Homegrown» и ранее не издавалась. Она увидит свет в начале 2020 года и будет доступна на виниле и в цифровом формате.

Сам исполнитель отмечает, что для выпуска этого диска ему пришлось восстанавливать аналоговые материалы старых песен, некоторые из которых были сильно повреждены.

По информации российского новостного агентства InterMedia, над записью этой пластинки вместе с артистом трудился продюсер и инженер Джон Хэнлон. «Homegrown станет нашим первым релизом в 2020 году, и он будет прекрасно звучать на виниле — как и планировалось изначально. Это альбом, полный потерянной любви и открытий, альбом, который десятилетиями был спрятан», — говорит Нил Янг.

За всю свою карьеру артист выпустил более тридцати студийных альбомов, а также является автором сценариев и режиссёром-постановщиком нескольких фильмов. Нил Янг приобрел известность благодаря своеобразной технике игры на гитаре.