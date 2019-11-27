Лос-Анджелес, США, , 23:10 — REGNUM Писатель Ли Чайлд, автор романов о Джеке Ричере, заявил о том, что известный американский актёр Том Круз стал слишком старым для роли в боевиках, и ему стоит сосредоточиться на драматических ролях. Об этом пишет интернет-портал «КиноПоиск».

Писатель указал на рост и возраст Тома Круза, которые не подходят для продолжения в съёмках экранизации романов Ли Чайлда, главным героем которых является молодой человек с ростом 195 см, в то время как рост Тома Круза — 170 см.

По мнению Ли Чайлда, Том Круз является очень талантливым актером, который сможет использовать свой талант на протяжении еще двадцати лет, и ему не стоит расстраиваться из-за конца съёмок в экранизации романа о Джеке Ричере.