Москва, , 23:06 — REGNUM Онлайн-магазин Lamoda проводит турнир между профессиональными компьютерными игроками и их фанатами в честь предстоящей распродажи «черная пятница». Об этом сообщает FashionUnited.

В турнире принимает участие 14 известных команд, соревнования пройдут по трем киберспортивным дисциплинам: DOTA2, Fortnite и League of Legends. У зрителей есть возможность попасть в команду к любимому геймеру, исполнив креативное задание, связанное с модой: собрать виртуальный образ, повторяющий образ чемпиона из игры. Последние игры назначены на 28 ноября.

Управляющий директор по цифровому маркетингу Lamoda Group Юлия Никита рассказала о новой идее в компании: «Мы постоянно экспериментируем с нашими каналами коммуникации, стараемся оперативно задействовать самые востребованные из них. «Чёрная пятница» — одно из главных событий года для Lamoda, и каждый год мы стараемся сделать этот день особенным для наших покупателей».