Нью-Йорк, США, , 23:01 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AMC объявило о том, что сериал «МакМафия» стал лауреатом международной премии «Эмми». Драма повествует о юноше по имени Алексей, принадлежащего к семье русских эмигрантов с криминальным прошлым, бежавших в Великобританию от своих конкурентов. Все меняется, когда прошлое стучится в дверь, и перед героем становится сложный выбор: остаться тихим и спокойным англичанином или обратиться к своим корням и начать борьбу против представителей криминального мира их же методами.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джеймс Нортон, известный по «Воспитание чувств», «Война и мир», «Счастливая долина», «Гранчестер» и «Доктор Кто», Мераб Нинидзе, знакомый зрителям по картинам «Лунный папа», «Нигде в Африке», «Покаяние» и «Шпионский мост», Кирилл Пирогов, снявшийся в «Брат 2» и «Доктор Живаго», Алексей Серебряков, сыгравший в «Брест. Крепостные герои», «Свои дети» и «Метод», и Мария Шукшина.

В качестве шоураннеров выступили Хусейн Амини, работавший над «Четыре пера», «Драйв», «Крылья голубки», «Джуд» и «Алиенист», и Джеймс Уоткинс. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эндрю Босвелл, участвовавший в создании картин «Воспоминания о будущем», «Славные парни», «X+ Y» и «Камень судьбы», и Миша Гленни.