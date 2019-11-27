Лондон, , 22:51 — REGNUM Прижизненное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» было продано 27 ноября за £118,8 тысяч ($153 тысяч) на аукционе в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

Как уточняется, на торги был выставлен комплект «Евгения Онегина», выпущенный типографией Департамента народного просвещения в Санкт-Петербурге, который включает первое прижизненное издание глав I и III—VIII , а также второе прижизненное издание главы II.

Также на аукционе были проданы экземпляр первого издания сборника стихов Осипа Мандельштама «Камень», более 20 лет находившийся в собственности автора, первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя и другие издания.

Аукцион «Россия: выдающиеся книги и манускрипты» прошёл в Лондоне в рамках традиционной недели торгов предметами русского искусства. Его итоговая выручка составила £2,13 млн ($2,75 млн).