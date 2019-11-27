Нью-Йорк, США, , 22:29 — REGNUM Режиссёр Джастин Курзель снимет сериал, в основу которого ляжет роман «Узкая дорога на дальний север» писателя Ричарда Флэнагана. Об этом 27 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Созданием сценарной адаптации займутся Шон Грант («Снежный город», «Берлинский синдром», «Подлинная история банды Келли») и Джо Портер. Стоит отметить, что «Узкая дорога на дальний север» станет вторым телепроектом Курзеля.

Сюжет романа рассказывает о судьбе австралийских военнопленных, занимавшихся строительством тайско-бирманской железной дороги, также известной как Дорога Смерти. Ричард Флэнаган опубликовал эту книгу в 2013 году.

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