Нью-Йорк, США, , 21:45 — REGNUM Поклонники сериала «Игра престолов» крайне недружелюбно встретили новость о том, что восьмой сезон шоу вышел на Blu-ray. Об этом 27 ноября сообщил портал Comicbook.

После того, как официальная страница франшизы в Twitter разместила соответствующую публикацию, фанаты выразили к произошедшему своё отрицательное отношение.

https://twitter.com/Flash_Titans/status/1199374858326462464

Один из них написал, что поклонникам интересны лишь первые шесть сезонов шоу, а последние два создателям стоит переделать. Другой отметил, что его настолько разочаровал восьмой сезон «Игры престолов», что он больше никогда не будет смотреть ни один эпизод сериала.

https://twitter.com/Mattpq91/status/1199377383007997952

Напомним, многим поклонникам популярного шоу не понравилась концовка «Игры престолов». Фанаты опуликовали в сети несколько петиций, в которых призвали телеканал HBO переснять финал сериала.

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