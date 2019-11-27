Нью-Йорк, США, , 21:34 — REGNUM Джеффри Дин Морган, хорошо известный поклонникам сериала «Ходячие мертвецы», дал необычное имя своей новой машине. Об этом 27 ноября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/JDMorgan/status/1199565469830791168

Актёр назвал свой новый чёрный Mustang «Люсиль» — в честь бейсбольной биты, которую использовал Ниган — его персонаж в популярном постапокалиптическом сериале. Морган опубликовал несколько фотографий своего транспортного средства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что вторую часть десятого сезона «Ходячих мертвецов» телеканал AMC начнёт показывать в феврале 2020 года. Трейлер продолжения шоу компания выложила в сеть 24 ноября 2019 года.

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