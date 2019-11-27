Лос-Анджелес, США, , 20:53 — REGNUM Аналитики выдали прогноз по поводу того, сколько может собрать в прокате США фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в первые три дня после премьеры. Об этом 27 ноября сообщил портал Comicbook.

По мнению экспертов, сумма кассовых сборов картины режиссёра Джей Джей Абрамса за обозначенный период составит от $175 до 200 млн. Издание отмечает, что фильм «Звёздные войны: Пробуждение Силы» собрал в 2015 году за первые три дня проката на домашнем кинорынке $248 млн, а лента «Звёздные войны: Последние джедаи» — $220 млн.

Премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в России состоится 19 декабря 2019 года. Ранее Джей Джей Абрамс сообщил в эфире утреннего шоу Good Morning America, что производство картины официально завершено.

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