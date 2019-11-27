Москва, , 20:05 — REGNUM На «Евровидение — 2020» нужно отправить российского исполнителя Александра Панайотова, заявил 27 ноября Владимир Пресняков-старший, передаёт Sputnik.

По мнению Преснякова, Филипп Киркоров мог бы помочь Панайотову победить.

«Это был бы идеальный тандем», — считает Пресняков.

Напомним, в 2020 году «Евровидение» пройдёт в городе Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая. Панайотов участвовал в отборочных конкурсах на «Евровидение» с 2005 года.

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