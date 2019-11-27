Евпатория, Крым, , 19:57 — REGNUM Издательство «Молодая Гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выпустит биографию американской Айн Рэнд. Об этом сообщает Российская газета.

Авторы книги, филолог Людмила Никифорова и историк Михаил Кизилов, провели большую исследовательскую работу, сделав ряд важных биографических находок. Прежде всего, авторам удалось осветить малоизвестный на Западе «крымский» период жизни Айн Рэнд. Согласно архивным документам, знаменитая американская писательница, урожденная Алиса Розенбаум, вместе с семьей проживала в Евпатории с 1919 по 1921 годы. В работе над книгой Никифоровой и Кизилову первым из числа российских исследователей, удалось установить контакты с американским Институтом Айн Рэнд, отличающимся своей закрытостью.

Автора собираются представить свою книгу публике на мероприятиях в Крымской республиканской библиотеке, библиотеке «Таврика» в Симферополе и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина в Евпатории.