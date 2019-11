Лос-Анджелес, США, , 19:51 — REGNUM Альтрон может вернуться в киновселенную Marvel уже в одном из ближайших фильмов. Об этом 27 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По имеющейся информации, Marvel хочет вернуть персонажа, однако пока точно не известно, когда именно продюсеры студии решат это сделать. Отмечается, что герой может появится уже в стретьей части фильма «Человек-муравей».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Marvel может представить новую версию Чёрной Пантеры в четвёртой фазе своей расширенной киновселенной. Инсайдеры сообщили, что эта роль может достаться актрисе Летише Райт, которая сыграла Шури в оригинальном фильме.

