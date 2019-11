Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Marvel может представить новую версию Чёрной Пантеры в четвёртой фазе своей расширенной киновселенной (MCU). Об этом 27 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, как и предполагалось ранее, роль новой версии супергероя исполнит Летиша Райт, которая сыграла Шури в предыдущих картинах Marvel.

Напомним, премьера кинокомикса «Чёраня Пантера» состоялась в январе 2018 года. Роль принца Т`Чаллы в ней исполнил Чедвик Боузман.

