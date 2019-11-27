Сеул, , 19:53 — REGNUM Американский онлайн-кинотеатр Netflix выпустил новую коллекцию программ, полностью посвященных южнокорейскому контенту. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Данная коллекция названа «Сделано в Корее», и туда входят полюбившиеся многим зрителям дорамы, развлекательные шоу и фильмы. По словам представителей Netflix, «Сделано в Корее» создавалось для того, чтобы зрители из США и других стран мира могли получить качественный и легальный доступ ко множеству фильмов и сериалов из Южной Кореи.

В сентябре Netflix также объявил о запуске нескольких новых проектов, которые сейчас находятся в разработке, включая «Королевство 2» — второй сезон сериала о наследном принце, который становится жертвой заговора в эпоху династии Чосон. По данным сервиса, на конец октября 2019 года у Netflix было 2 миллиона зрителей из Южной Кореи, что в два раза больше, чем годом ранее, а южнокорейский контент набирает популярность у западных зрителей благодаря успехам таких фильмов, как «Паразит» и «Пылающий».