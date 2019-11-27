Лос-Анджелес, США, , 19:10 — REGNUM Ассоциация кинокритиков Голливуда объявила номинантов на премию Ассоциации, лидером по количеству номинаций стала девятая картина Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Об этом пишет интернет-портал КиноПоиск.

Девятая картина Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях вошла в шорт-лист 11 номинаций, включая номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Девять номинаций получил фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе, третью строчку делят «Джокер», «Прощание», «1917» и режиссерский дебют Оливии Уайлд «Образование», претендующая на премию в одноименной категории «Лучший дебют».